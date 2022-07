Portbou preveu començar aviat la construcció de la Casa Walter Benjamin a l’edifici de l’antic Ajuntament. Ahir es va portar a terme una jornada de treball amb diferents representants polítics i pròximament s’espera col·locar la primera pedra que iniciarà els treballs. El projecte amb una inversió de dos milions d’euros començarà per la nau sud amb la creació de la biblioteca. La segona fase dels treballs s’espera pel 2024. La jornada d’ahir va ser la posada en escena d’aquest començament de les obres, una iniciativa de la Fundació Angelus Novus que presideix l’experta cultural Pilar Parcerisas -que tindrà la gestió del centre-. Ara s’espera que comencin els treballs d’un projecte dels arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem que es va presentar el mes de setembre de l’any passat.

Dedicat al filòsof alemany

Es tracta de la reforma i rehabilitació de l’edifici per convertir-lo en espai expositiu, biblioteca i centre d'estudis dedicat al filòsof alemany que va morir a Portbou, Walter Benjamin. «Fa molts anys que anem darrere d’aquest gran projecte i per fi posaren la primera pedra del que serà l’espai dedicat a la memòria de Walter Benjamin», va destacar l’alcalde de Portbou Xavier Barranco. Els treballs comencen per la nau sud perquè es converteixi en l’espai dedicat a la biblioteca. Es tracta de la primera part de la reforma que s’espera que estigui acabada a finals del 2023.

L’arxiu està format per documents i correspondència de filòsofs i escriptors coetanis de Walter Benjamin, que provenen de França, Alemanya i Itàlia, entre altres països. La falta d’un edifici ha fet que fins ara s’hagi hagut de guardar en caixes al consistori. Es tracta de l’inici d’un dels projectes més esperats a la població. La part més important, però, és la segona fase que encara no té data concreta perquè està condicionada als ajuts i suports econòmics que es puguin aconseguir. Serà «un espai on es podrà explicar el relat de Walter Benjamin i al mateix temps servirà per obrir portes de partenariats i finançament», va valorar Barranco.

La funció d’aquest centre serà divulgar la figura del filòsof alemany i el seu pas per Portbou, on es va suïcidar quan després de passar la frontera va ser detingut i va saber que seria entregat a la Gestapo. Fotografies, documents, pel·lícules, àudios, obres d’art i testimonis ajudaran a entendre tant el personatge com el pas d’intel·lectuals a l’exili per Portbou com Alma Mahler, Heinrich Mann o Alfred Doblin.

En el projecte de reforma de l’antic ajuntament, els arquitectes Falgueras i Pigem han dissenyat unes rampes d’accés als pisos superiors que seran una evocació de la travessia dels Pirineus per part de milers de refugiats, el 1939 per fugir de l’exèrcit franquista, i a partir dels 40 per fugir dels nazis, com era el cas de Benjamin. A la primera planta, s’ubicarà l’espai per a exposicions, activitats pedagògiques o mostres fotogràfiques; mentre que la segona planta es destinarà als fons bibliogràfics sobre Benjamin de la Fundació Angelus Novus, i hi haurà un altre espai destinat a la investigació, la residència i la celebració d’actes i programes educatius. El terrat serà un mirador.

I en el futur, una passarel·la podria connectar l’edifici amb el camí que porta al monument de Dani Karavan. El projecte arquitectònic és un encàrrec d’Angelus Novus i ha comptat amb l’ajuda de la Fundació Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Les primeres ajudes de l’Estat i la Diputació de Girona permetran iniciar l’obra.

El projecte de Norman Foster

Des de fa més d’una dècada s’espera la construcció d’aquest centre. La primera proposta arquitectònica va venir de la mà del conegut arquitecte Norman Foster que es va oferir, però amb un projecte que rondava els sis milions d’euros. Més tard, el 2008 es va tramitar un segon projecte, però únicament es van enderrocar les antigues escoles a la part posterior de l’edifici el 2011.