La localització d'una mina al mar a la zona de Cala Montjoi obliga a tallar els accessos a les cales de Roses.

La Guàrdia Civil va rebre l'avís de la troballa a través de la seva sala de coordinació aquest diumenge. Aquest mateix dia els GEAS (Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil es van desplaçar fins a la zona per fer comprovacions. Van verificar la troballa i avui s'ha preparat tot el dispositiu per a la seva desactivació.

De moment, hi ha tallats els accessos a les cales i, per tant, no es pot circular per la carretera des de Punta Falconera ni tampoc pel camí de ronda que discorre entre cala Murtra i cala Pelosa, i els camins d’accés des de la carretera a les cales Murtra, Rustella, Montjoi, Calitjàs i Pelosa.

Aquest matí s'han reunit els diferents cossos d'emergències (els GEAS i el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, l'Armada, la Policia Local de Roses, Mossos d’Esquadra i el SEM) per acabar de decidir com es farà la detonació.

Artificiers del Grup de Submarinisme de la MCM (Medidas contra Minas) de l’Armada desplaçats des de Cartagena seran els encarregats de la desactivació que en teoria està prevista per avui.

Aquesta no és la primera mina localitzada al litoral de l'Alt Empordà. Sovint hi ha troballes d'aquestes característiques. A Roses mateix, l'any passat a la zona de l'espigó dels Ginjolers es va trobar un artefacte de la Segona Guerra Mundial.