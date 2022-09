Una cuidadora de la llar d’infants d’Avinyonet de Puigventós va ser apartada a inicis de setembre després de ser acusada de maltractar una dotzena de nens. Segons va avançar El Gerió Digital, l’alarma la va donar una companya que assegura va ser testimoni de les suposades agressions. Les va comunicar a la direcció, que posteriorment van decidir substituir la dona, que feia anys que treballava al centre.

Entre les presumptes agressions denunciades hi ha cops al cap dels infants, enfonsar-los a la piscina per fer-los callar, sacsejar-los bruscament quan no volien dormir, immobilitzar-los amb una manta, ruixar-los amb una mànega, posar-los la cara sota una aixeta o tancar-los sols en un aula durant dues hores mentre ploraven.

Segons el digital, els pares afectats estudien la possibilitat de denunciar a la cuidadora per via judicial. També han començat a aparèixer progenitors d’anys anteriors que sospiten els seus fills també podrien haver estat víctimes dels suposats maltractaments. En delcaracions al mateix mitjà, l’alcaldessa d’Avinyonet de Puigventós, Júlia Gil, afirma estar al corrent de la situació, que qualifica de «greu» i «delicada». i està a l’espera d’un informe de la Fundació Petit Reig, encarregada de la gestió de la llar d’infants. «És un tema prou greu i prou important com per prendre-se’l seriosament i esclarir els fets», assenyala la batllessa, que també confia rebre explicacions de quines mesures han pres i quines tenen intenció d’iniciar al respecte. «Cal emprendre les accions necessàries pensant en el benestar de les famílies i els infants», diu Gil.