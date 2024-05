Dos detinguts a Lloret de Mar enxampades amb un quilo i mig de marihuana

La policia local de Lloret de Mar ha detingut els dos ocupants d'un vehicle que transportava un quilo i mig de marihuana. Tal com informa el cos policial, la droga es va localitzar el 7 de maig pels volts de les onze de la nit, després que el cotxe quedés aturat per una avaria a l'avinguda Vila de Blanes. Va ser en el moment en què una patrulla d'agents va ajudar a retirar el vehicle de la calçada, quan van advertir una olor forta a estupefaents i es va requerir la presència de la Unitat Canina K9, que va localitzar la droga. L'actuació s'emmarca en el reforç de patrullatge que està fent la policia de Lloret des de principis d'any per augmentar la seguretat a la localitat.