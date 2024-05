L'oposició de Lloret de Mar força un ple extraordinari per les suposades irregularitats d'un regidor

Els grups de Tots per Lloret, ERC i Sumem Lloret que formen l'oposició a l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) han forçat un ple extraordinari per abordar el cas del regidor de Mobilitat i Salut, Joan Antoni Escalona, i les suposades irregularitats en bonificacions del menjador per valor de 2.000 euros. Els grups exigeixen a l'alcalde que doni explicacions i que també ho faci el mateix regidor, així com la resta de grups que formen el govern local. Ara, l'alcalde té tres setmanes per convocar la sessió extraordinària. Els membres a l'oposició recorden que fa dos mesos ja van presentar una instància perquè l'alcalde apartés Escalona de les seves àrees fins que es resolgui el cas.

Les tres formacions a l'oposició retreuen que l'alcalde no hagi donat les explicacions pertinents sobre aquest assumpte i per això ara forcen el ple extraordinari perquè doni una resposta a la ciutadania. Asseguren que cada vegada hi ha més queixes formals de famílies de l'escola Pompeu Fabra vinculades al cas i per això reclamen transparència al govern local i mantenir la imatge i reputació institucional de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Tots per Lloret, ERC i Sumem Lloret asseguren que volen fer una oposició constructiva i edificant i evitar el xoc frontal gratuït. De tota manera, demanen que el govern local mostri bones intencions i voluntat d'entesa, un context que no s'ha donat fins ara segons el seu punt de vista.