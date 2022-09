Figueres queda exclosa d’una ajuda dels fons Next Generation per un deute de 29 €

Figueres ha quedat exclosa d’una de les convocatòries a les quals es va presentar per obtenir fons europeus Next Generation per un deute amb la Seguretat Social que ascendia a uns 29 euros en el moment en què l’Estat va demanar si estaven al corrent de pagament. L’Ajuntament ho ha resolt i ha recorregut la decisió a l’Audiència Nacional. Les ajudes afectaven, entre altres projectes, la compra de vehicles elèctrics a Fisersa.

El vicealcalde de l’Ajuntament, Pere Casellas, va informar sobre aquesta situació en el darrer ple municipal a preguntes del regidor de Junts per Figueres, Jordi Masquef.

Casellas va explicar que «en aquell moment en el qual es va resoldre, constava un deute a la Seguretat Social» que tenia relació «amb el mal enquadrament d’un treballador», un càrrec de l’Ajuntament. Això havia generat unes providències i «hem quedat exclosos», va dir.

Es tractaria d’uns 29 euros segons va explicar. Els serveis jurídics i de recursos humans van resoldre el tema amb la Tresoreria de la Seguretat Social i, segons va explicar, «em consta que ja s’ha pogut solucionar».

Ara bé, «el dia que es resolia, quan l’Estat va demanar si estàvem al corrent, doncs hi havia aquesta providència de constrenyiment que ja sap que la Seguretat Social es dicta directament, sense avís previ», va aclarir el vicealcalde.

Per tant, van quedar exclosos de l’ajuda dels fons europeus. A partir d’aquí el govern podria recórrer aquesta decisió. En aquest sentit va explicar que «hem decidit, perquè hi ha jurisprudència que ens dona la raó, i esperem que això puguin canviar, en comptes de fer reclamació prèvia, anar directament a l’Audiència Nacional». L’objectiu és «guanyar temps perquè llavors el procés d’execució de tot això ha d’estar fet el 2026». Casellas espera que així es vagi més ràpid perquè possiblement acabarien igual a l’Audiència Nacional va dir.

Projectes sostenibles

L’Ajuntament de Figueres va anunciar l’octubre de l’any passat la presentació de projectes per valor de 2,5 milions d’euros als fons europeus Nex Generation en una convocatòria per a projectes per a promoure la mobilitat sostenible. Entre les iniciatives que es va informar de la creació de 4,5 quilòmetres de xarxa de carrils bici, l’adquisició de dos busos i un camió per a la brigada elèctrics o la transformació dels carrers Col·legi i Sant Llàtzer per prioritzar el vianant davant del vehicle particular. L’Ajuntament va anunciar l’ampliació del parc de vehicles elèctrics amb l’adquisició de dos busos elèctrics -que ja estan a licitació- i d’un camió també elèctric per a la brigada municipal.