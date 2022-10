El tram francès del túnel del Pertús va acollir dilluns a la nit l’exercici de simulació de descarrilament d’un tren de passatgers arran d’un problema amb un vagó. Durant aquest exercici, es va activar el pla de rescat binacional per a aquest túnel, per on passa la línia d’alta velocitat Perpinyà-Figueres, entre França i Espanya, i es va posar a prova l’organització de la resposta global de la seguretat civil.

L’exercici va durar treshores i va incloure la fase de difusió de l’alerta, la gestió de l’esdeveniment per part dels diferents serveis participants i la resolució dels incidents previstos. El comandament de les operacions de salvament va anar a càrrec de les autoritats franceses, ja que el descarrilament era en el seu territori.