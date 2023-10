El càncer ha estat la primera causa de mortalitat que tenen els centres de la Fundació Salut Empordà (FSE) que gestiona diversos CAP de l'Alt Empordà i també l'hospital de Figueres al 2022, segons dades de la mateixa fundació. En una nota de premsa han publicat els resultats del 4t informe d'Indicadors Clau de l'Alt Empordà, en què es detalla que un 29,9% de les morts han estat per algun tipus de càncer. En tot l'any passat els morts per covid-19 van ser només un 7,7% de totes les defuncions registrades. Per altra banda, la taxa bruta de natalitat ha caigut un punt a la comarca, que ha passat del 8,4 nadons cada 1.000 habitants del 2020, als 7,6 del 2021, que són les últimes dades disponibles.

Tres de cada deu defuncions que s'han registrat el 2022 a la Fundació Salut Empordà són a causa d'un càncer. Es tracta de la primera causa de mortalitat a la comarca de l'Alt Empordà, tot i que la taxa ha baixat tres punts en comparació amb les dades del 2021. La segona causa de mortalitat són les malalties del sistema circulatori (22,35%) i la tercera són les malalties respiratòries (14%). La covid-19 cau en quart lloc amb només un 7,7% de les defuncions (l'any passat era la tercera amb un 15,3%).

Al llarg de l'any passat l'FSE ha registrat 707 defuncions, que representa un 3,28% més que el 2021. A més, a la segona quinzena de juny es va registrar un pic de mortalitat amb una vintena de defuncions setmanals. El període amb més defalliments segueix essent els mesos de gener i febrer i el 2022 es va accentuar encara més amb les conseqüències de la covid-19.

Pel que fa a la taxa bruta de natalitat, les dades que inclou l'informe són en relació al 2021, perquè les del 2022 encara no estan disponibles. Fa dos anys es van produir 7,6 naixements per cada 1.000 habitants a l'Alt Empordà, fet que posiciona la comarca en la tretzena posició del rànquing de natalitat català. Aquesta xifra és un punt inferior a la del 2020, quan a la comarca hi havia 8,4 nadons per cada 1.000 habitants i l'Alt Empordà era la quarta comarca catalana amb una taxa de natalitat més elevada.

La taxa d'envelliment també augmenta. En aquest cas, el 2022 es calcula que hi havia 3,62 persones d'entre 15 i 64 anys per cada major de 65. Una dècada abans, aquesta xifra era de 4 persones. Malgrat tot, les previsions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) apunta que d'aquí a 20 anys, la comarca només tindrà dues persones d'entre 15 i 64 anys per cada major de 65.

Aquest indicador és representatiu a l'hora d'organitzar els serveis i dissenyar polítiques socials. També és representatiu a l'hora de calcular les persones en edat laboral que hi ha per pagar les pensions de la gent gran.