Junts reclama el vot per Puigdemont com «l’opció de victòria»

El cap de llista per Girona de Junts, Salvador Vergés, ha afirmat en un acte a Blanes que aquestes eleccions són cosa de dos i ha assegurat que"és responsabilitat nostra que el retorn del president Puigdemont no sigui en va i que es pugui complir el retorn a l'embat nacional i també al bon govern". Ha exposat que Salvador Illa "sempre serà la sucursal del PSOE a Catalunya" i que els socialistes "no són una opció per gestionar res com ens mereixem perquè quan han pogut han recentralitzat i han estat còmplices necessaris del 155". Per això, Vergés ha reclamat el vot pel president Puigdemont, que és "l'opció real de victòria, que ha demostrat el que vol dir negociar amb majúscules". Durant l'acte Vergés ha dit que molta gent està desconenta amb el govern i ha afegit que "Catalunya necessita un nou impuls, un recomençament, si no volem que se'ns escoli la nació". Ha assegurat que posen sobre la taula "un bon govern liderat pel president Puigdemont, que tingui mentalitat d'estat, que posi a disposició les infraestructures viàries que necessita la ciutadania per poder-se desenvolupar, com la C-32, una via amb la qual avui que som a la Selva marítima refermem el nostre compromís". El cap de llista ha afirmat que aquesta és una infraestructura clau per a Blanes, Lloret i Tossa.

Per la seva banda, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que "aquestes eleccions no van de partits, van de país perquè el que està en joc és decidir si encara som nació o no" i "només si encara som nació podrem esdevenir Estat". En aquest sentit, ha proclamat que aquestes eleccions són cosa de dos i que per Salvador Illa "primer és el PSOE i després Pedro Sánchez". Des de Junts sostenen que el PSC està sotmès al PSOE, amb relació a això, Turull ha assegurat que Salvador Illa "mai ha aixecat la veu per a reclamar les inversions que Catalunya necessita, com el desdoblament de l'N-II, ni per reduir el dèficit fiscal ni per cap altre aspecte que interessi als catalans, però pugui incomodar al PSOE".