Giorgia Meloni anuncia la seva candidatura a les eleccions europees

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha anunciat aquest diumenge la seva candidatura a les eleccions europees del 9 de juny. Meloni serà la cap de llista de la formació ultradretana Germans d'Itàlia i planteja aquests comicis com un plebiscit a la seva gestió després d'un any i mig al poder al país transalpí. "Estem davant d'una batalla decisiva que no admet errors. He decidit baixar al terreny de joc i encapçalar la llista de Germans d'Itàlia a totes les circumscripcions electorals", ha manifestat Meloni en un acte electoral a Pescara. "Fa un any i mig ho vam aconseguir, guanyant les eleccions i començant a canviar Itàlia. Ara és hora d'augmentar l'aposta i començar a canviar Europa", ha recalcat la primera ministra italiana.