Denuncien divuit conductors de patinets a Ripoll

La Policia Local de Ripoll va denunciar divuit conductors de patinets i en va requisar dos, durant els quinze dies que ha durat la campanya específica per detectar infraccions en l’ús d’aquests vehicles i de bicicletes. Circular sense casc, en sentit contrari o per la vorera, i tenir menys de divuit anys, van ser les circumstàncies més repetides entre la gent que utilitza patinet. Un dels patinets retinguts estava manipulat i superava els 25 quilòmetres per hora, mentre que l’altre el portava un menor, i va ser recuperat per la seva mare.

El cap policial Francesc Campayo destaca que arran d’aquesta campanya ja s’ha constatat una disminució de l’ús irregular entre els conductors. El fet de no tenir ni matrícula ni sovint assegurança fa complicat acotar quants patinets hi ha al municipi, tot i que són un dels objectius de major queixa per part dels vilatans. Aquesta mateixa setmana s’ha iniciat una altra campanya, per identificar i sancionar a amos incívics de gossos que no en recullen les femtes o els deixen orinar a parets i portals. La vigilància es fa amb agents de paisà per passar desapercebuts. Properament, també es controlarà que els vilatans no donin menjar als coloms.