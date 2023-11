Una vintena d'entitats critiquen com es va desocupar un bloc a Figueres. En un comunicat denuncien que l'edifici, propietat de la Sareb, es va desallotjar "saltant-se el procés legal" perquè no tenien ordre judicial i la Guàrdia Urbana "els va fer signar una acta policial" on es deia que l'abandonaven voluntàriament. També denuncien que els van fer sortir de l'edifici "sense entendre el que signaven, ja que no hi havia cap traductor o intèrpret". Des de l'Ajuntament, però, neguen que l'actuació es fes per la força. Fonts municipals asseguren que van acompanyar la Sareb a tapiar l'edifici i que en van marxar voluntàriament. De fet, afirmen que de les 18 persones que hi vivien, 17 van marxar, però una es va quedar.

La propietat, a més, hi va posar un vigilant de seguretat que controla que no es torni a ocupar. A més, asseguren que l'edifici estava en condicions insalubres, que alguns estan acudint al menjador social i que d'altres ho han rebutjat. Les entitats signants, en canvi, diuen que es va fer "sense previ avís" i que es van prioritzar les condicions en què estava l'edifici "davant de deixar les persones vulnerables al carrer". "Algunes d'aquestes persones (les que han pogut accedir als serveis socials, tant del municipi com de la comarca), han pogut tenir una alternativa residencial temporal, però la gran majoria, es troba en situació de carrer, sense cap altra alternativa, i sense tenir accés al circuit de cobertura bàsica per part de l'administració pública", afirmen. A més, diuen que els van fer signar l'acta policial, "on diu que la persona abandona l'immoble per voluntat pròpia i que no hi té cap pertinença a dins". "Les persones van sortir de l'edifici, sense entendre el que signaven, ja que no hi havia cap traductor o intèrpret que els hi pogués explicar i en alguns casos han explicat que es van sentir coaccionats per l'actuació policial i les paraules que van utilitzar per fer-los fora", afirmen. "Les persones continuen al carrer, havent perdut les seves pertinences (estris per cuinar, roba d'abrigar, documents personals) i no tenen accés al menjador social del municipi", afegeixen. Per això, reclamen que les entitats i la ciutadania que "es donin les solucions adequades" a aquestes persones i que se'ls doni cobertura de les necessitats bàsiques d'empadronament, àpats, roba d'abric, servei de dutxes i un espai habilitat per dormir a les nits. L'Ajuntament insisteix que l'actuació es va fer d'acord amb la propietat, que hi van acudir els serveis socials i que en cap cas se'ls va obligar ni coaccionar per signar cap document. També recorda que els centres educatius de la zona i dues comunitats de veïns van fer una carta conjunta demanant que s'hi actués.