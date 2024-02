Tres joves, un d'ells menor, van apallissar un jove amb un pal de ferro la nit de dijous a divendres pel Carnaval a Roses. La víctima va ser operada al Trueta arran dels fets per un traumatisme cranial. Els Mossos d'Esquadra han detingut entre el 21 i el 26 de febrer els tres presumptes autors dels fets: dos homes de 18 i 19 anys i un menor d'edat i tots ells estan acusats de ser presumptes autors d'un delicte de lesions. El menor d'edat és qui va colpejar per darrere la víctima, segons la policia.

L'agressió va succeir el dia 9 de febrer pels volts de les 5 de la matinada a la zona de l’embalat del Carnaval de Roses situat a la Plaça Frederic Rahola. Després d’una discussió verbal prèvia entre dos grups, uns joves van agredir a la víctima, un home que va patir lesions de gravetat.

Aquest cas va ser denunciat per la mare de la víctima després que ingressés a l'hospital i a partir d'aquí, els agents de la comissaria de Roses van començar a investigar.

La víctima inicialment va ser atesa pels serveis mèdics del SEM que en un inici, la va derivar a l’hospital de Figueres. Posteriorment va ser evacuada a l’hospital Josep Trueta, segons informa la policia. El jove agredit va patir lesions greus i de fet, va necessitar una intervenció quirúrgica per un traumatisme al crani.

Un pal de 80 centímetres

Els Mossos van continuar la investigació i aquesta va concloure que els agressors eren dos joves majors d’edat i un de menor. A banda, els agents van poder determinar que l’agressió s’havia comès amb un pal de ferro d’uns 80 centímetres de llargada que s’utilitza per senyalitzacions temporals per delimitar zones i serveix per subjectar cadenes.

La Unitat d’Investigació d’aquesta comissaria amb les dades facilitades per víctima i testimonis van poder identificar als tres autors i detenir-los. La policia també va poder determinar que qui va colpejar pel darrere a la víctima va ser el menor.

Detinguts a finals de mes

El dia 21 de febrer els agents van arrestar el menor d'edat com a presumpte autor d'un delicte de lesions, que és qui va colpejar per darrere la víctima. El qual després de declarar a comissaria va quedar en llibertat i se'l va citar per comparèixer davant de la Fiscalia de Menors de Girona.

El mateix dia al matí també van arrestar un jove 19 anys, que ja comptava amb un antecedent policial, i també l'acusen de lesions. Després de declarar a comissaria va quedar en llibertat a l’espera de comparèixer davant del jutjat coneixedor de la causa. Finalment, el dilluns 26 a la tarda, els Mossos van detenir un jove de 18 anys sense antecedents també pels fets. Aquest com l'anterior, va quedar en llibertat a l’espera de comparèixer davant del jutjat.