L’Audiència de Girona ha condemnat a 1 any i mig de presó un home que va empassar-se haixix i cocaïna durant un vis-a-vis mentre estava internat a la presó de Figueres. El tribunal de la secció tercera decideix aplicar-li dues atenuants, una pel temps que la causa ha estat paralitzada sense que fos responsabilitat de l’acusat, i la segona perquè s’ha acreditat que quan van tenir lloc els fets l’home consumia de forma habitual cocaïna, i per tant tenia les seves capacitats volitives afectades.

Els fets van tenir lloc el 23 de setembre de 2017 al centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres. El condemnat hi complia condemna, i aquell dia va gaudir d’un vis-a-vis. Un cop acabada la visita, els funcionaris van sospitar que es podria haver introduït droga, i van sotmetre’l a una radiografia on van detectar sis bossetes dins el cos, que un cop analitzades van resultar ser 60 grams d’haixix i 0,68 grams de cocaïna. El seu valor al mercat negre és d’uns 400 euros, segons remarca la resolució judicial.

Davant l’evidència, el processat va reconèixer al judici que s’havia empassat les substàncies estupefaents, però va assegurar que ho havia fet perquè era drogoaddicte i tenia deutes amb uns companys de mòdul. Però el tribunal de la secció tercera no s’ho creu, perquè no s’ha fet cap diligència per saber qui l’ha amenaçat, i a més en un primer moment l’home havia dit que havia introduït la droga perquè unes persones l’havien amenaçat de fer mal als seus tres fills menors d’edat.

El tribunal considera que si bé podria ser plausible que la quantitat ingerida de cocaïna fos per consum propi, el mateix acusat no ho va dir en cap moment, sinó que va ser la seva defensa qui va introduir aquesta possibilitat. El fet delictiu s’enquadra en la distribució de substàncies estupefaents i no en l’autoconsum. «L’objectiu era introduir la droga a la presó i distribuir-la amb la resta de presos, amb els riscos i perill que això genera pel règim penitenciari», diu la sentència. Per això, el condemna per un delicte contra la salut pública de substàncies que provoquen un dany greu per la salut. També haurà de pagar una multa de 204 euros.

Uns fets del 2017

La pena que se li ha imposat està rebaixada per les dues atenuants que se li han aplicat. Els fets són de 2017, i el tribunal ha remarcat que hi ha períodes de fins a 2 anys en els quals la causa ha estat paralitzada sense cap justificació ni per culpa de l’acusat. Amb tot, només li aplica una atenuant simple perquè l’home no va presentar-se al judici dos cops l’any passat.

Pel que fa a la seva drogoaddicció, hi ha documentació que acredita que des de 2012 té problemes amb la cocaïna i l’alcohol, tal com demostren uns informes mèdics on es resol que té un trastorn per consum de cocaïna greu.

La fiscalia demanava que se’l condemnés a 5 anys de presó, i que se substituís la pena per l’expulsió del país, ja que acumula diverses condemnes per delictes contra el patrimoni. La sentència no s’ha pronunciat sobre aquest assumpte perquè no s’ha indagat sobre el seu arrelament, i per això vol que es resolgui la qüestió durant l’execució de la condemna.