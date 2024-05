El xef Paco Pérez amplia horitzons a Llançà i obre un obrador artesanal a dins del Miramar

El xef Paco Pérez ha ampliat el seu projecte familiar a Llançà amb l’obertura d’un obrador de productes artesans en el seu restaurant Miramar. Es tracta de l'establiment A Mà, una botiga que neix del desig de recuperar "l’art de fer a mà", segons expliquen els impulsors. "Elaborem els nostres productes de principi a fi, amb matèria de primera temporada i proximitat, treballant amb les nostres mans", remarquen.

A l’obrador s’hi accedeix des d’una gran finestra oberta a la façana lateral de l’edifici situat davant el mar. És un petit espai dins el restaurant Miramar, que té dues estrelles Michelin, per a tothom del poble. Per a ells és una "rebotiga" del prestigiós restaurant. Un espai on es poden trobar "els nostres productes artesanals: pans, dolços, pastissos, melmelades, xocolata, misos, gàrums... i molts més productes que el nostre equip anirà elaborant sempre a mà i amb productes del nostre territori", detallen els impulsors.

La feina que s’hi fa es pot veure des del carrer i permet als veïns i visitants gaudir d’una experiència gastronòmica més enllà de menjar al restaurant, de manera que els clients poden portar-se a casa algunes de les coses que els ha agradat.

El nou local a Mà és una iniciativa celebrada també des del mateix municipi; una idea del xef per retornar al poble tot el que els seus habitants li han donat. L’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, també es pronunciava amb il·lusió sobre el nou establiment: "Ha nascut un nou projecte a càrrec del nostre xef més reconegut i de tot el seu equip, que ben segur serà una temptació per tots els paladars".