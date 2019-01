El nou web dels serveis de salut del Baix Empordà permet fer tràmits en línia

Els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, que gestionen l'hospital de Palamós, han estrenat nou web. L'actualització ha permès millorar l'accessibilitat dels usuaris amb un apartat específic amb informació de diferents serveis i amb un subapartat d'informació i tràmits. Una de les novetats és que es poden fer tràmits en línia com per exemple demanar canvi de metge de família, fer consultes i reclamacions, demanar canvi de visita o demanar documentació mèdica.

Aquesta accessibilitat també s'ha millorat donant més protagonisme als centres , amb un espai diferenciat per a cadascun d'ells, on s'indica com arribar, el contacte, de quins serveis es disposa i els principals tràmits i notícies destacades.

Amb el nou enfoc, d'altra banda, s'ha tingut en compte potenciar el reconeixement als professionals: amb fotografies realitzades específicament en molts apartats, amb la inclusió de l'equip mèdic (que properament es completarà) i una nova borsa de treball que facilita l'enviament de candidatures tant a vacants vigents com espontànies.

A l'apartat d'actualitat es poden consultar les notícies destacades, l'agenda d'activitats i les campanyes de sensibilització que es duen a terme als nostres centres.

També s'ha donat un espai a les activitats relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa, i de manera més destacada al nou apartat Col·labora! que ha d'ajudar l'entitat baix-empordanesa a recaptar fons.