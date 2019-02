Begur respon als ecologistes que no pot aturar les obres de Sa Riera perquè té la llicència d´obres

L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, ha respost als ecologistes que no pot aturar el projecte per construir 52 habitatges als jardins de Sa Riera, a tocar de platja, perquè el promotor compta amb la llicència d'obres que es va atorgar abans que Urbanisme aprovés la moratòria que impedeix construir, durant un any, a primera línia de mar a tota la Costa Brava.

L'ajuntament ha convocat una reunió aquest dissabte amb veïns per detallar com afecta la moratòria a la població, on ha aturat projectes a la cala d'Aiguafreda o a la pedrera de S'Antiga. Entre els assistents, representants ecologistes que li reclamen revocar la llicència de Sa Riera però també un promotor amb terrenys afectats per la moratòria que amenaça amb deixar de pagar l'IBI.