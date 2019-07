Palafrugell instal·la plaques solars a la platja del Port Pelegrí

L'àrea de Serveis de l'Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat, aquesta setmana, plaques solars fotovoltaiques a la teulada de la caseta de socorrisme de la platja del Port Pelegrí del municipi. L'objectiu d'aquesta implementació és aconseguir l'autosuficiència energètica de la barraca i evitar, d'aquesta manera, la dependència d'una companyia subministradora externa.

Aquesta nova instal·lació, que ha suposat una notable inversió de 5.797 euros, no només permet l'autosuficiència energètica de la caseta de socorrisme, sinó que, a més a més, evitarà haver de fer un molt més costós muntatge per tal de portar l'energia elèctrica d'una companyia subministradora fins a aquest indret. Si això fos així, implicaria que s'hauria de començar un projecte per fer rases i obra civil per poder portar el cablejat elèctric i, a més, suposaria una important despesa mensual del rebut del consum.