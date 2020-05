Torroella garanteix el bany a les de l'Estartit en dies punta tot i les restriccions per la covid

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí assegura que les platges de l'Estartit tenen capacitat suficient per acollit tots els banyistes que vulguin venir en un dia punta, i alhora complir amb les restriccions per evitar contagis per coronavirus. El consistori reconeix que caldrà reubicar els usuaris, però, que tothom, "fins i tot en cas de màxima ocupació", podrà gaudir de les platges ja que hi ha espai suficient. A més, l'Ajuntament treballa per posar en marxa un dispositiu que permeti assegurar "les màximes mesures de seguretat" amb "les mínimes restriccions possibles". Això passa, entre altres coses, per reforçar la plantilla d'agents cívics i d'informadors a la zona de bany.

Aquesta és la principal conclusió d'un estudi que ha realitzat l'àrea de Gestió Costanera i Platges per tal d'avaluar la capacitat de càrrega i les mesures que caldrà adoptar un cop arrenqui la temporada de bany, prevista en la fase 2 de la desescalada i a la que, tot fa pensar, que les comarques de Girona hi accediran a partir del dilluns 1 de juny.

L'estudi s'ha fet tenint en compte la capacitat de càrrega de les platges Gran, la Pletera i Mas Pinell, les de més extensió del municipi. S'ha conclòs que en cas de màxima ocupació, cada banyista disposaria de 5,27 metres quadrats, per sobre del límit de distanciament en què treballa l'Estat. Els càlculs s'han fet tenint en compte que les platges del municipi acullen, en temporada alta, una mitjana de 40.000 usuaris diaris.

Els agents cívics i els informadors que treballaran a la zona, tindran la funció d'anar avaluant l'afluència de banyistes a cada sector i donar informació per fer complir els requeriments sanitaris. L'estratègia passarà, prioritàriament, per redistribuir el flux de banyistes i advertir personalment a través de senyals i mitjans propis.

L'Ajuntament de Torroella i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit confien que trobaran la "màxima complicitat i comprensió" dels banyistes. D'aquesta manera, es farà compatible el compliment de les mesures de distanciament i de seguretat sanitària. A la vegada, des de l'Ajuntament s'intensificaran les mesures de desinfecció i neteja.



· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus