La Generalitat diu que té fins al 12 d'agost per decidir sobre Vacamorta

La Generalitat de Catalunya assegura que el termini per designar un responsable del buidatge de l'abocador de Vacamorta, a Cruïlles, acaba el pròxim 12 d'agost i que «ho estan gestionant».

En la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del passat 29 de juliol, es donava cinc dies laborables a la Generalitat a partir del dia 30 de juliol, per designar el responsable del buidatge. Un termini que vencia ahir, 5 d'agost. En la resolució, l'alt tribunal català remarcava que en el cas que la Generalitat no designés ningú en el termini establert, haurà de ser el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, qui farà aquesta funció.

Dos dels principals ajuntaments implicats, Cruïlles i la Bisbal d'Empordà, esperaven ahir conèixer la persona designada per la tasca. L'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, va assegurar que estaran pendents del que passi en els pròxims dies i va recordar que no faran cap informe mediambiental tal com els va notificar Territori perquè «no tenen capacitat tècnica». «Són ells els que han de complir la sentència del Suprem i que haurien de fer aquest informe», va remarcar Marquès.

En aquest sentit, el batlle va criticar que els «preocupa» no saber on aniran a parar tots els residus acumulats a Vacamorta o com es farà el trasllat. «El que volem és que ho facin amb vehicles que evitin el màxim possible les pudors», va dir Marquès qui va puntualitzar que han demanat formar part de la comissió de seguiment.

Com la Bisbal, l'Ajuntament de Cruïlles i la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) també han demanat un pla per part de la Generalitat per fer efectiu el buidatge «amb garanties».