Beques per a joves vulnerables del Baix Empordà per evitar que deixin els estudis

La Fundació Impulsa i el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE) han signat un conveni aquest dijous per becar joves vulnerables, per tal d'evitar que deixin els estudis. L'acord preveu que el curs vinent comenci amb una vintena de nois i noies de la comarca a partir de 16 anys que disposaran d'una dotació econòmica d'entre 60 i 140 euros al mes, a més d'un ordinador portàtil per tal de poder-los ajudar en les necessitats que tinguin per tirar endavant les activitats. A més, a cadascun d'ells se l'hi assignarà un mentor que "acompanyarà" el menor durant tot el temps que estigui becat. L'objectiu és que el jove no deixi els estudis quan l'educació no és obligatòria. De moment el programa té un èxit del 90% en altres comarques on s'aplica.