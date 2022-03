Amb l’objectiu de millorar l’espai conegut com l’aparcament de ca la Martina i a l’hora homenatjar els personatges més populars de Sant Antoni, l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha contractat la creació d’un mural de gairebé 200 metres quadrats. Es tracta d’una obra que ha portat a terme l’artista Carles Arola, mitjançant la tècnica del "trompe-l’oeil" o "enganyatall".

El mural reprodueix una façana d’apartaments dels anys 70, en ple creixement turístic, i als balcons d’aquests apartaments s’hi situen una trentena de personatges populars de Sant Antoni. A la part baixa també es simula un bar-restaurant que també acull diversos personatges. La inauguració tindrà lloc el proper dissabte, 26 de març a les 20 h, amb la descoberta d’una placa commemorativa i l’actuació del grup d’havaneres Els Cremats.

Aquest és el tercer mural que l’artista Carles Arola pinta al municipi. A la plaça Major de Calonge hi ha dos grans murals amb els fills adoptius i predilectes del municipi, d’una banda, i també la dels músics més destacats que han donat Calonge i Sant Antoni al llarg de la seva història. El mural dels músics es va pintar a la façana del Cercle Calongí i el dels fills adoptius i predilectes es troba a la façana coneguda com can Macari.

Arola és llicenciat en Belles Arts i ha realitzat nombrosos murals arreu de Catalunya, tant en façanes, com a l'interior d'esglésies o d'hotels. La prolífica carrera de l'autor ha permès que hagi deixat l'empremta en molts punts.