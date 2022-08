L’entitat naturalista Amics de les Illes Formigues, dedicada a la divulgació del patrimoni natural de la Costa Brava, alerta de la presència d’una alga invasora al voltant del Far de Sant Sebastià, a Calella de Palafrugell. L’espècie en qüestió és la Caulerpa cylindracea, una alga autòctona d’Austràlia que al mes de juliol ja es va detectar a les Medes i a l’àrea protegida de Cala Montgó, tal com va avançar el parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. L’entitat naturalista subratlla la importància de reconèixer aquesta espècie invasora i evitar tallar-la, ja que, segons indiquen els científics és una espècie que es reprodueix ràpidament.

Conxi Rodríguez-Prieto, biòloga marina especialitzada en algues i membre d’Amics de les Illes Formigues, subratlla que l’increment de la temperatura de l’aigua é sun factor que pot propiciar la seva proliferació arreu de la Costa Brava: «Aquesta espècie és una espècie que va entrar al Mediterrani a principis del segle XX i es va detectar per primera vegada la Costa Brava l’any 2016. Hi ha diverses espècies invasores i aquesta és especialment agressiva perquè es reprodueix molt ràpidament i ocupa l’hàbitat de les espècies autòctones desplaçant-les. Amb la seva incidència les espècies autòctones acaben desplaçades o desapareixen», exposa Rodríguez-Prieto.

La científica afegeix que «tot i ser una espècie molt agressiva aquí a la Costa Brava no ho és tant. Probablement no és el seu hàbitat preferit i creix, però no com creix en altres llocs», exposa.

Des de l’entitat demanen que no es toqui i es faci extracció, ja que es reprodueix ràpidament a partir d’un petitíssim esqueix. «Hem de fer la màxima difusió i si en cas de veure’n un exemplar avisar als científics dels centres d’estudis especialitzats, com el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB)».

Concurs fotogràfic

L’entitat ha organitzat un concurs fotogràfic per debatre sobre l’impacte humà al Mediterrani amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la fragilitat del medi. En el marc del concurs, dotat amb diversos premis, demanen als participants que enviïn una fotografia que mostri els efectes de l’acció humana en el medi marí.

Les imatges guanyadores seran exposades al Museu de la Pesca de Palamós. Els concursants tenen temps per participar fins al 28 d’agost i poden consultar les bases del concurs a la pàgina web de l’entitat.