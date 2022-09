El pròxim dimecres, 14 de setembre, el Museu de la Pesca commemora el vintè aniversari de la inauguració de la seva exposició permanent, ubicada a l’edifici del Tinglado, del port pesquer de Palamós.

Aquesta data serà el tret de sortida per a iniciar enguany els actes de celebració d’aquest aniversari, que aquest equipament cultural palamosí vol realitzar i fer-ho en paral·lel amb el centenari del Cau de la Costa Brava, que l’any 2020 va arribar als cent anys de la seva constitució, però que la pandèmia no ha permès commemorar adequadament fins ara. Per això, i en aquest cas, la celebració s’ha emmarcat sota la unió de les xifres 100+2.

“Dones de Sal”

La principal proposta d’aquest aniversari és la realització de l’espectacle de música i dansa d’arrel marinera, “Dones de Sal”, de la companyia Neus Mar, que el Museu de la Pesca ha coproduït. Aquesta proposta cultura i escènica s’estrenarà el dissabte 17 de setembre, a les 20 h, al Teatre La Gorga, i compta amb la col·laboració de Joventuts Musicals de Palamós (JMP).

Mitjançant aquesta proposta artística Neus Mar i el Museu de la Pesca volen donar visibilitat a les dones que han estat o estan vinculades, directe o indirectament, amb el món de la mar, i fer-ho des d’un vessant professional o social, però també des d’un àmbit actual, com pot ser el mediambiental o el migratori.

La cantant Neus Mar i la ballarina Montse Canals, han creat i dirigeixen aquest espectacle, al qual també posen la veu o les coreografies, respectivament. Completaran musicalment l’espectacle, Pep Rius, al contrabaix; Sonia Zurriaga, a l’acordió i veus; Emilio Sánchez, a la guitarra i veus; i Enric Canada, a la percussió.

L’espectacle “Dones de Sal” girarà per Catalunya, un cop feta l’estrena palamosina. D’aquesta manera ja està previst que es pugui veure el dia 27 de setembre al Palau de la Música, a Barcelona; l’1 d’octubre al Tinglado, a Tarragona; el 8 d’octubre a La Ràpita, i el 4 de novembre a Girona.

La propera activitat del calendari commemoratiu del vintè aniversari del Museu de la Pesca tindrà lloc el divendres 30 de setembre, amb una edició especial de l’activitat “Imatges que fan parlar” que aquest dia girarà entorn d’aquest aniversari, recordant el procés de vint anys d’aquest equipament cultural. La sessió tindrà lloc a partir de les 18 h, al Museu de la Pesca, amb entrada gratuïta.

El Cau de la Costa Brava

Aquest destacat equipament cultural és hereu del Cau de la Costa Brava que es va constituir com a associació a Palamós, l’any 1920, una iniciativa d’un grup d’intelectuals locals de l’època encapçalats per Hug Sanner i Lluís Barceló i Bou.

Els intercanvis comercials derivats de l’activitat portuària palamosina, varen permetre aplegar una col·lecció heterogènia d’objectes de tota mena, com conquilles, ceràmica, restes arqueològiques, objectes del món de la pesca i la navegació, monedes, exlibris, fotografies o llibres, que es varen mostrar en una sala de la plaça del Forn que es convertiria en el primer “museu” del municipi.

Un cop passada la Guerra Civil i en ple franquisme, la instal·lació pateix un abandonament progressiu només vetllada i conservada pel palamosí Joan Juncà, fins a la seva mort. L’any 1988 l’Ajuntament de Palamós municipalitza la col·lecció, i no és fins a l’any 1990 que no s’inicia el projecte museològic que culmina el 2002 amb la inauguració de l’actual Museu de la Pesca.

Museu de la Pesca, únic a la Mediterrània en la seva especialitat

La posada en funcionament d'aquest destacat equipament cultural palamosí, va ser la culminació d’un llarg procés de disseny i execució d’un projecte museològic destinat a fomentar i revaloritzar el patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava i del litoral català. Dedicat a difondre el passat, present i futur de la pesca i la cultura de la gent de mar, el Museu de la Pesca continua essent l’únic a la Mediterrània en la seva especialitat. La seva exposició permanent esdevé un espai de diàleg entre la gent de mar i la societat, amb la voluntat inequívoca de prendre posició i donar suport al sector pesquer davant dels reptes que ha d’afrontar la pesca marítima.

El Museu de la Pesca, compta amb més de 9.000 registres que corresponen a objectes i espècimens relacionats amb la seva temàtica, tant de ciències humanes com de ciències naturals i que són custodiats, conservats i una part d’aquests formen l’exposició permanent del Museu de la Pesca, unes 380 peces. Aquestes peces han estat una bona part cedides per particulars del municipi, i per altres particulars, entitats i institucions d’arreu de Catalunya.

Més de 566.590 visitants i 429.510 usuaris d'activitats

En el decurs d’aquests quinze anys un total de 996.100 persones han estat usuàries d’aquest equipament. Aquestes xifres es divideixen en 566.590 visitants a l’exposició permanent del Museu de la Pesca i 429.510 participants en les seves activitats i propostes culturals.

El programa educatiu “Viu la Mar”, el programa de recuperació del patrimoni immaterial “Memòria Viva”, el festival mariner “Palamós Terra de Mar”, la "Fira de la Gamba" o la "Pescaturisme Palamós", són algunes activitats de referència que identifiquen el Museu de la Pesca i el posicionen en la salvaguarda i difusió del patrimoni marítim, alhora que permeten reforçar la identitat del col·lectiu pesquer i del territori litoral.

Càtedra d’Estudis Marítims, l'Espai o les Barques del Peix, i Documare

El Museu de la Pesca, més enllà de la seva exposició permanent, ha creat i promogut altres equipaments pioners al territori; va fomentar la creació l’any 2000 de la Càtedra d’Estudis Marítims (Universitat de Girona) que fou la primera a establir-se fora de la ciutat de Girona i situar-se en el territori.

El 2011 s’inaugura l’aula gastronòmica del museu, l’Espai del Peix, on posar en valor el peix fresc desembarcat al port de Palamós, la seva cuina tradicional i el coneixement entorn el món del peix.

També el 2011 la mostra flotant “Barques del Peix”, amb dues barques de pesca (Gacela -arrossegament- i Estrella Polar -encerclament-) donades pels seus propietaris a l’Ajuntament de Palamós passen a formar part del Museu de la Pesca i són visitables.

El Documare, Centre de Documentació de la Pesca i el Mar, creat en conveni amb la Universitat de Girona l’any 2000, s'ubica actualment a l’edifici de l’exposició permanent per tal d’oferir un millor servei als usuaris.

El treball realitzat per al Museu de la Pesca durant els seus 20 anys d’activitat, l’han fet mereixedor de molts premis de caràcter nacional i internacional.

L’any 2005 el Museu de la Pesca de Palamós va rebre el diploma d’excel·lència amb la menció especial al Premi del Museu Europeu de l’Any, essent escollit com a únic finalista de l’Estat espanyol. Aquest equipament cultural palamosí també va ser guardonat aquell mateix any a la Gran Nit de la Pesca Catalana i, posteriorment, va rebre el primer dels distintius de Qualitat Turística en Destí amb la qualificació d’excel·lència, amb el qual ha estat distingit en els darrers anys.

El febrer 2010 el Museu de la Pesca va ser guardonat amb un nou premi internacional. Es tracta d’una menció especial a la millor campanya de comunicació sobre el patrimoni marítim, que atorga “MAR Association for Marine Research and Activities”, una organització especialitzada en la gestió de projectes culturals relacionats amb el món de la mar. El juny de 2015 el Museu de la Pesca va ser guardonat amb el premi Francesc Roig Toqués que atorga la ciutat de Vilanova i la Geltrú mitjançant el seu Ajuntament.