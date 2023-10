Una dona està crítica a l'UCI del Trueta en ser atropellada pel seu propi cotxe a Torroella de Montgrí

Una dona d'edat avançada es troba en estat crític a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona arran d'un atropellament a Torroella de Montgrí.

La dona va patir l'accident aquest dijous cap a la una del migdia al carrer Garbí, al nucli urbà. La víctima havia aparcat el seu cotxe, en va baixar i en passar-hi pel davant va resultar atropellada pel seu propi vehicle.

Arran dels fets, els testimonis van alertar la Policia Local de Torroella de Montgrí dels fets i juntament amb més ciutadans van aixecar el vehicle per poder alliberar la dona. Ja que hi va quedar a sota malferida, confirmen fonts municipals. A lloc també hi van treballar els Bombers.

El SEM de la seva banda va activar l'helicòpter medicalitzat i ambulància per atendre la dona, que arran de l'atropellament va resultar ferida crítica. Els sanitaris la van evacuar fins a l'hospital Josep Trueta de Girona. Aquí va ingressar i es troba a l'UCI, on roman en estat crític amb pronòstic reservat, segons fonts del centre sanitari.

Les causes del malaurat accident encara es desconeixen i la Policia Local de Torroella les investiga. Aquest tipus de malaurats accidents es deuen sovin ja sigui a un error mecànic del vehicle o perquè no s'hagués accionat el fre de mà.