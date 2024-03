La nova comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera obrirà el mes de juny

La nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) entrarà en servei el mes de juny. L'equipament substituirà els mòduls prefabricats des d'on opera actualment el cos i donaran servei a 13 municipis de la zona. Els treballs van començar el febrer del 2022 i han suposat una inversió de més de 3 milions d'euros. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ho ha anunciat durant una visita d'obres a les instal·lacions on també ha fet balanç en matèria d'Interior en els últims tres anys. Durant aquest període, les comarques gironines han incorporat 238 agents dels Mossos i s'han adquirit 107 nous vehicles logotipats i 50 de paisà, que han permès augmentar la flota en 32 vehicles.

La nova comissaria de la Jonquera obrirà abans de l'estiu. Les obres per fer realitat aquest equipament llargament reivindicat van començat a principis del 2022 amb l'objectiu de substituir els barracons des del 2012. La comissaria, que ha costat més de 3 milions d'euros, tindrà dues plantes i un soterrani on hi hauran els calabossos amb una superfície construïda de 1.500 metres quadrats.

L'equipament donarà servei a 13 municipis de la comarca (a banda de la Jonquera, Cantallops, Capmany, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Mollet de Peralada, Masarac, Biure, Darnius, Maçanet de Cabrenys, la Vajol i Agullana). Es preveu que la nova comissaria tingui una dotació ordinària d'uns 60 agents.

Cañigueral ha visitat aquest divendres les obres i ha aprofitat per fer balanç dels últims tres anys. La delegada del Govern a Girona ha remarcat que han fet una "aposta molt gran" en matèria de seguretat i que s'ha fet "amb sensibilitat territorial". Això, ha dit, ha permès reforçar els efectius i rejovenir el cos dels Mossos a la demarcació.

En aquest sentit, ha explicat que en els últims tres anys s'han guanyat 238 nous agents, 78 dels quals en l'última promoció. També s'han fet important inversions per incrementar la flota de vehicles policials. "Han arribat en els últims tres anys 107 nous vehicles logotipats i 50 de paisà. Això ha permès, a més de substituir vehicles vells, incrementar la flota de vehicles dels Mossos amb 12 de logotipats i 20 de paisà". Entre ells, s'han incorporat sis nous vehicles tot terreny en els últims mesos. "Era una demanda que feia el territori, que és molt divers", assegura Cañigueral.