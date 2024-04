Sostre Cívic convoca sessions informatives per l'habitatge cooperatiu de Palamós. Seran el 30 d'abril i el 6 de maig.

La campanya d'inscripcions està oberta fins al 26 de maig, i per formar-hi part cal fer-se soci de la cooperativa, complir els criteris de protecció oficial del municipi de Palamós i poder respondre econòmicament a les primeres aportacions de capital del projecte.

La durada de les obres es preveu fins a finals de 2025 perquè les sòcies puguin entrar a viure a inicis de 2026.

Sostre Cívic, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós, va començar el mes passat les primeres accions de les obres del seu projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús al municipi.

Durant les primeres setmanes les sobres s'han centrat a crear la fonamentació necessària per construir les 34 places d'aparcament soterrat, aixecar la planta baixa més les 5 plantes d'alçada que conformaran l'edifici. Dissenyat per UMMA arquitectes, els habitatges seran d'entre 39 i 67 metres quadrats, d'una a tres habitacions, amb una dotació d'espais col·lectius pensats per viure en comunitat.

A més, serà construït amb els estàndards més alts d'eficiència energètica i sostenibilitat ambiental. Compta amb una certificació energètica A, i serà el primer edifici d'aquest model innovador d'accés a l'habitatge que obtindrà la certificació construcció sostenible VERDE (del Green Building Council España), informen des de l'Ajuntament.

L'edifici Terra de Mar està situat sobre un solar públic de 1000 m2 cedit pel consistori a l'Avinguda Catalunya, serà de 34 habitatges, qualificats de protecció oficial, distribuïts en planta baixa i cinc plantes, a més de 34 places d'aparcament soterrani.

Cinc milió d'euros

Amb un pressupost total de 5 milions d'euros finançat principalment per l'Institut de Crèdit Oficial (el banc públic adscrit al Ministeri d'Afers Econòmics), també compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya i, fruit de la col·laboració també amb l'Ajuntament de Palamós, s'han reservat un 25% dels habitatges de la promoció per a veïnes de Palamós i comarca majors de 65 anys, joves fins a 35 i famílies monoparentals. D'aquesta manera 'Terra de Mar' exemplifica la col·laboració fructífera entre el sector públic i les entitats sense ànim de lucre per abordar les necessitats de parc social d'habitatge a preu estable i assequible. Els contractes de cessió d'ús són de per vida, les quotes mensuals (homologables al lloguer) seran d'entre 490 i 780 € (segons mida dels habitatges) i per entrar-hi a viure caldrà fer una aportació de capital (retornable sempre que es vulgui abandonar l'habitatge) d'entre 12.000 i 19.000 €.