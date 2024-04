Regulen l'accés amb vehicle motoritzat a l'espai d'interès natural Castell-Cap Roig

L'Ajuntament de Palamós ha començat la regulació d’accés amb vehicle motoritzat a l’espai d’interès natural Castell-Cap Roig. La mesura s’aplicarà a partir d’aquesta mitjanit i fins passat l’estiu, mentre perduri el risc d'incendis forestals. Pel que fa a l’espai natural de la pineda d’en Gori-S’Alguer, el tancament es durà a terme de manera ininterrompuda a partir del 15 de juny i fins a final d’estiu.

Des de l'Ajuntament han informat, que coincidint amb l'inici d’aquesta regulació es posa en marxa el servei de l’aparcament tarifat de Castell, que anirà obrint progressivament el nombre de places d’estacionament, a mesura que el nivell d’ocupació ho requereixi i fins a arribar al màxim de 600 en ple estiu.

Amb el tancament d’aquesta zona es vol facilitar la intervenció dels equips en el cas que l’espai es veiés afectat per un incendi o altres situacions de risc, alhora que es potencia l'ús sostenible i la conservació d'aquest paratge emblemàtic del municipi.

La restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquest sector. Aquesta mesura implica tots els accessos a l’EIN Castell-Cap Roig, que es controlaran en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, amb terme municipal en aquest àmbit, i d'acord amb la Generalitat de Catalunya. Els accessos a peu per a vianants, pel camí de ronda o pels corriols existents, continuaran oberts amb tota normalitat.

Els vehicles que es desplacin a l’EIN Castell-Cap Roig podran estacionar en l'aparcament a la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dona accés a Castell. A partir de demà tarifa d'estacionament, excepte per als propietaris de vehicles que tributen el seu impost de circulació a Palamós per qui serà gratuït.

El període de pagament serà de dilluns a diumenge, i en aquest espai no es permet la pernocta de furgonetes, autocaravanes ni l’acampada lliure.

Panells informatius

Per tal d'informar a temps real del nivell d'ocupació de l'aparcament de Castell, s'utilitza el panell lluminós que es troba ubica en un lateral del giratori que des de la carretera C-31 dona accés al camí que condueix a la platja. Aquest panell permet evitar que els vehicles accedeixin a Castell en el cas que l'aparcament estigui complet.

L'altra zona d'aparcament amb la qual compta Castell està situada al final del camí d'accés a la platja (50 places). Estarà oberta exclusivament per a l'estacionament de vehicles de persones acreditades com a discapacitades o amb problemes de mobilitat; i per als serveis ubicats a la platja.