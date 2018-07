La vergonyosa oferta de feina a un aspirant a cambrer

La precarietat del mercat laboral és una cosa que ja gairebé ningú discuteix. Surt reflectida en les estadística oficials, però també en els missatges que es mouen per xarxes socials i WhatsApp. En les últimes hores ha corregut com la pólvora una conversa entre l'amo d'un bar i un aspirant a cambrer. Havia de ser un treball temporal, només per a l'estiu. Però el noi es va sorprendre del que va rebre i va decidir penjar-ho a Internet, encara que sense dades personals.

L'home tenia una experiència de set anys, però no li va servir. «Seria un torn partit des de les set del matí fins a les cinc de la tarda i des de les nou de la nit fins al tancament. Dilluns lliure», explica l'encarregat del bar. El sou? 800 euros al mes. La resposta de l'home no es va fer esperar. «Al matí 10 hores i a la tarda suposant que es tanqui a les dues del matí cinc hores amb un dia lliure i 800 euros per quinze hores diàries?», Pregunta sorprès. «És estiu, tu veuràs», sentencia el propietari del bar.