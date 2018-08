Un home perd les cames per la saliva d´un gos

Un home de Wisconsin, Greg Manteufel, ha patit una rara infecció a la sang causada per un bacteri anomenat 'nocytophaga canimorsus'. El 'nocytophaga canimorsus' està present a la saliva de gairebé tots els gossos sans i normalment no és perjudicial per als humans, però hi ha casos puntuals en què l'organisme arriba a enverinar la sang i pot arribar a causar la mort.

Després de passar una setmana a l'hospital provant tots els antibiòtics possibles per frenar la infecció, els coàguls van bloquejar la circulació sanguínia a les seves extremitats i als metges no els va quedar més remei que amputar les dues cames a partir del genoll i després també les mans per salvar-li la vida. A més, la manca de flux de sang va fer que el nas se li posés negre i ara està a l'espera d'una operació per reconstruir-lo.

Segons relata la dona de Greg, Dawn Manteufel, el dia que el seu marit va emmalaltir havia tingut contacte amb vuit gossos inclòs el seu, de manera que el bacteri podria provenir de qualsevol d'ells. Els metges van reconèixer que es tracta d'un cas molt poc comú i que més aviat és una «rara casualitat»

La reconstrucció del nas, adaptar-se a unes extremitats protèsiques i els tractaments de rehabilitació fan que ha Greg Manteufel li quedi una llarga i cara estada a l'hospital. De moment una campanya de GoFundMe ha recaptat uns 30.000 dòlars en tan sols una setmana per ajudar-lo econòmicament.