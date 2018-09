Una parella es despulla al Museu del Prado davant els quadres d'Adam i Eva per «avorriment»

Una parella es va despullar aquest dijous per sorpresa a la sala del Museu del Prado on s'exhibeixen els quadres d'Adam i Eva d'Alberto Dürer, i després van ser conduïts pels serveis de seguretat de la pinacoteca davant la Policia Nacional, han informat a EFE fonts del museu.



La 'performance' es va registrar cap a les onze del matí, quan Adrián Pino i Jet Brühl, segons ells mateixos informen en els seus comptes de les xarxes socials, es van treure la roba que portaven, es van quedar despullats, i diversos visitants els van fotografiar, unes imatges que després ells van penjar.





Fonts del museu han confirmat a EFE l'incident, una acció, han dit, que ja van intentar fa dos anys, tot i que llavors "no van tenir temps a despullar-se completament"."Ens preocupa que molesti els altres o que es puguin sentir ofesos, però poc més hi podem fer", han afegit les mateixes fonts del museu, que impedeix, per exemple, que els visitants entrin descalços o amb menjar.Els protagonistes, que es van despullar quan no hi havia cap menor a la sala, van ser identificats per la Policia Nacional, i la seva acció podria comportar una sanció administrativa.La parella explica en un vídeo que ha penjat el portal Codi Nou que ho han fet per destruir "tot un seguit d'idees i constructes socials" que consideren ridículs i han triat els quadres de "Adam" i "Eva", de Dürer, perquè "és la institució de la idea de gènere"."Ens col·loquem nus amb la particularitat que em mostro com una dona, amb els genitals ocults", explica ell, al que ella necessita que és "biològicament una dona", però no ho és "realment".En definitiva, afegeixen, volien passar-s'ho bé i divertir-se, perquè la societat els sembla "una parida" i "s'avorrien".