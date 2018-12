Els 10 vídeos més vistos a YouTube durant el 2018

Abans de començar 2019, toca recuperar el que ha deparat l'any 2018, també a les xarxes socials. La més popular per veure vídeos continua sent YouTube, i la companyia ha decidit compartir la llista dels vídeos i videoclips que han triomfat aquest any i que acumulen un major nombre de visualitzacions a nivell internacional.

A continuació, repassem el top ten de vídeos més vistos de YouTube al llarg dels últims 12 mesos.



1. To Our Daughter

El vídeo penjat per la influencer i model Kylie Jenner compta amb més de 76 milions de visualitzacions i està dedicat a la seva filla, ja que es va publicar després que donés a llum.

2. Real Life Trick Shots 2

Aquest vídeo, penjat al canal Dude Perfect, és un recull de diferents trucs.

3. We broke up

En tercera posició, es troba aquest vídeo en què una parella fa pública la seva separació.

4. Walmart Yodeling kid

En quart lloc, apareix el vídeo d'un nen anomenat Mason Ramsey cantant en un supermercat.

5. Do You Hear "Yanny" or "Llorer"? (Solved with science)

Després trobem el vídeo que reprodueix un mateix so i que pot escoltar-se de dues formes: 'Yanny' o 'Llorer'.

6. El resum del Portugal - Espanya

En la sisena posició hi ha el resum del partit que va enfrontar a Portugal i Espanya al Mundial de Rússia, en què Cristiano Ronaldo va marcar un hat-trick.

7. Build Swimming Pool Around Underground House

Es tracta d'un vídeo que mostra la construcció d'una piscina al voltant d'una casa subterrània.

8. Cobra Kai Ep 1

El vuitè lloc l'ocupa aquest capítol de la sèrie web basada en la franquícia 'Karate Kid', 'Cobra Kai', que es va estrenar al maig.

9. Behan Bhai Ki School Life

En el novè lloc del rànquing hi trobem el vídeo més exòtic, gravat a l'Índia.

10. Nguoi Trong Giang Ho Phan 6

Finalment, el que sembla ser la sisena entrega d'una saga de pel·lícules asiàtiques es cola en el top 10.