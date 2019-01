Una lluitadora de UFC clava una pallissa a un home que va intentar atracar-la

Un home que va intentar robar el mòbil a la lluitadora brasilera de UFC Polyana Viana aquest cap de setmana passat va sortir escaldat: amb la cara desfigurada i detingut per la policia.



Segons ha explicat la pròpia protagonista dels fets a les xarxes socials, quan Viana es trobava esperant un vehicle Uber a la ciutat de Rio de Janiero, se li va apropar el lladre i li va demanar que li entregués el telèfon tot amenaçant-la amb el què semblava una arma de foc. En aquell instants, la lluitadora es va aixecar ràpid i va propinar dues coces a la cara i una puntada de peu a l'home. Un cop a terra, el va agafar per darrere i el va immobilitzar fins que va arribar la policia.





On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt