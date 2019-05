Nou 'atracament' a turistes: 81 euros per dues hamburgueses i tres cafès

No és la primera vegada que els turistes es queixen dels preus d'alguns establiments de restauració que aprofiten la seva proximitat amb zones d'interés turístic per posar preus elevats. L'últim cas el trobem a Roma. Ja s'ha viralitzat per les xarxes socials el tiquet del Caffè Vaticano, situat molt a prop de Sant Pere del Vaticà.

Una parella, que probablement va demanar una comanda sense mirar els preus del menú, es va indignar pel que van haver de pagar: 50 euros per dues hamburgueses, 16 euros per tres cafès, més 8 euros addicionals pel servei de taula. En total, més de 81 euros.

La indignació dels turistes es va estendre per les xarxes socials. Però no tot van ser queixes cap a l'establiment, els turistes també van rebre: "Si beus un capuccino menjant hamburgueses, mereixes pagar això", comentava un italià horroritzat per la combinació gastronòmica.