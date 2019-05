Aquestes són les monedes que et poden colar i que no valen res

De vegades fem compres i amb les presses o per la confiança no mirem bé el canvi. Des de l'entrada de l'euro molts països han copiat el disseny de les monedes europees, les més copiades són les d'un i dos euros. Fa temps que els amos d'empreses de vending, màquines expenedores de beguda, menjar o tabac, alerten de la proliferació d'aquestes monedes molt semblants als euros, tant en disseny, com en pes. En ser pràcticament iguals als euros les màquines de venda automàtica no poden distingir-les i serveixen el producte i el canvi. És un problema ja denunciat pels empresaris i ara ha pres veu en boca de la Guàrdia Civil.



A Espanya s'han denunciat monedes d'Egipte, Jamaica, Sud-àfrica, Turquia, el Marroc i fins i tot antigues lires italianes. El problema és gran. No solament el perjudici d'haver estat estafat sinó també el de la impunitat. Les autoritats no poden fer res, només alertar i avisar els consumidors.





Cuando la veas no pienses que ha llegado a tus manos una moneda del tesoro del faraón Ramsés II.



¡ Mucho ??ojito! es una libra egipcia. Las pasan al descuido por monedas de 2 €, pero realmente vale 0,049 €. ¡Que no te la cuelen! #NoPiques pic.twitter.com/QbkPmdqrgD — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) May 20, 2019

¡OJO con el cambio?! Hay #monedas extranjeras muy parecidas al #euro, pero cuyo valor es muy inferior ??.

¡Comprueba las vueltas y que no te las cuelen! pic.twitter.com/amcSFlzL3q — Policía Nacional (@policia) December 16, 2018

Hem de pensar que a més aquestes monedes, com l'egípcia, tenen un valor molt inferior a la moneda que imiten. Per exemple, la lliura egípcia imita la moneda de dos euros i el seu valor no arriba als cinc cèntims. Les monedes marroquins, anomenades dirhams, equivalen a 50 cèntims a Europa i s'assemblen a les de dos euros.A Turquia les lires que diuen valer també dos euros no arriben als 32 cèntims a Europa i, per exemple, els 20 dòlars jamaicans que s'assemblen a les monedes d'1 euros, no arriben als 13 cèntims. El que s'ha dit, el consumidor perd una gran quantitat de diners amb aquests canvis.També hi monedes semblants en altres llocs del món. A Amèrica llatina, a l'altra banda de l'oceà els pesos argentins imiten als 2 euros sense arribar als 3 cèntims de valor. A Xile, les monedes de 100 pesos també s'assemblen a les monedes d'un euro i el seu valor és gairebé insignificant a Europa.Fa uns dies, a València, cinc joves d'entre 19 i 31 anys van ser detinguts per intentar pagar en una discoteca de la ciutat amb bitllets de 50 euros falsos. La Policia Nacional es va presentar al lloc dels fets i va comprovar com portaven amb si almenys altres quatre bitllets més del mateix valor. Se'ls acusa de falsificació de moneda. També fa pocs dies i al País Basc, un home i dues dones van ser detinguts per abonar consumicions amb diners falsificats. Finalment, se'ls va intervenir una quantia de 680 euros en timbre falsificat.