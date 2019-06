Mariano Rajoy, protagonista inesperat d'un comiat de soltera

L'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, es troba a Formentera descansant i aquest divendres era en una taula d'un famós xiringuito de l'illa quan va ser abordat per un grup de joves d'un comiat de soltera que van corejar crits de "president, president".





rajoy a formentera es converteix en una prova en un acomiadament de soltera: la novia s'ha de fer una foto amb ell. i tothom crida "presidente, presidente" ???????? pic.twitter.com/ReuQGZHhos — ????? ?. ??l??????? (@JosepSalme) 8 de juny de 2019

Les joves, que es trobaven en el mateix restaurant que Rajoy, no van tenir inconvenient a acostar-se al lloc en el qual estava l'expresident per fotografiar-se i gravar-se amb ell, al que va accedir amb un somriure. De fet, l'expresident va convertir-se inesperadament en un repte per a la promesa.En aquest moment, el grup va començar a cridar "president, president". En la gravació, Rajoy apareix relaxat, vestint bermudes, polo i un gorra, però no va poder passar inadvertit.