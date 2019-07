El llac tòxic de Galícia que fa emmalaltir els 'instagramers'

Aigües turqueses enmig d'una gran formació rocosa. És el 'Monte Neme', un paisatge paradisíac a Galícia que s'ha convertit en un punt d'atracció per a instagramers amb ganes d'exhibir-se a les xarxes socials. Però del que no eren conscients moltes de les víctimes del postureig social (que no han fet cas als senyals de prohibit el pas) és que s'han estat banyant en aigües altament tòxiques. I és que la zona és una antiga mina de wolframi, que va estar en funcionament des de la II Guerra Mundial fins a 2012. Els nazis extreien d'aquesta mina aquest material per fabricar diverses armes de combat i municions. Irritació de les mucoses oculars i irritacions cutànies, vòmits i diarrees són alguns dels efectes que ha provocat entre els que s'hi han banyat.