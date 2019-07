La denúncia viral d'una becària catalana que dissenyava vestits gratis per a Inditex

Es diu Alba, té 22 anys i en només dos dies ha fet viral una denúncia a les xarxes socials. Aquesta jove catalana, estudiant del Grau en Disseny amb menció en moda, fa fet les seves pràctiques curriculars en una empresa proveïdora del grup Inditex. Dos dels seus dissenys, han acabat a la cadena de producció i venent-se a les botigues de la cadena Uterqüe per 70 i 80 euros.



En declaracions al HuffPost, la jove ha explicat el bon tracte rebut per part de l'empresa on va fer les pràctiques, però lamenta que li haguessin pagat res: "Realment he estat afortunada perquè m'han tractat molt bé i he estat una més de l'equip, no com altres persones que imagino que han tingut una experiència molt més pèssima. Des del meu punt de vista i, encara que es tracti de pràctiques curriculars, haurien de pagar un mínim estipulat que reconegui que el teu treball ha valgut la pena".





QUE LOS HE DISEÑADO YO y ni un euro he visto enfin las prácticas pic.twitter.com/aDaL7Rmjxz — alba (@FLOPPYGILINSKY) July 15, 2019