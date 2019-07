Descobreixen una espècie de tauró de només 14 cm i que brilla en la foscor

Un equip de científics de la Universitat de Florida, la Universitat Tulane i l'Agència Nacional dels Oceans i l'Atmosfera dels EUA (NOAA) ha descobert al golf de Mèxic una espècie de tauró de petit tamany que brilla en la foscor. El "tauró de butxaca" americà, com l'han anomenat, mesura només 13,9 centímetres. L'hi han posat aquest nom per les dues cavitats o bosses (butxaques) que té prop de les ganyes on es produeix un líquid luminiscent que, d'una banda, el fa indetectable i, de l'altra, atrau les seves preses. El seu nom científic és Mollisquama mississippiensis, segons un article publicat recentment a la revista especialitzada Zootaxa per donar a conèixer el descobriment.

"En tota la història de la ictiologia només s'ha informat o capturat a dos d'aquests taurons", que a més són d'espècies diferents i d'oceans diferents, va dir Mark Grace, un dels participants en la investigació per determinar que es tracta d'una espècie fins ara desconeguda. El primer tauró de butxaca es va descobrir el 1979 a la part oriental de l'oceà Pacífic i avui dia forma part del patrimoni del Museu Zoològic de Sant Petersburg (Rússia). L'altre va ser el trobat en el golf de Mèxic durant una investigació sobre l'alimentació de les balenes el 2010. El 2015 el cos d'aquest estrany tauró va passar a la Col·lecció de Peixos Royal D. Suttkus, a l'Institut de Recerca sobre la Biodiversitat de la Universitat de Tulane, a Nova Orleans.