Mor el coala que va ser salvat d'un incendi a Austràlia

La imatge d'una dona salvant un coala enmig d'un gran incendi a Austràlia va circular per tot el món. Lamentablement, Ellemborough Lewis (el nom que havien posat a l'animal) acaba de morir en poder superar les greus cremades que va patir. Port Macquarie Koala Hospital ha informat en el seu compte de Facebook de la mort de l'animal: "Avui hem pres la decisió de posar a Ellenborough Lewis a dormir", asseguren en un breu comunicat.

El marsupial tenia cremades a les mans, peus, braços i a l'interior de les cames, motiu pel qual el matenien sedat les 24 hores. Quan va ingressar a la clínica, els seus responsables ja van informar que les possibilitats de que l'animal sobrevisqués eren d'un 50%.

"En aquest hospital no mantenim als coales vius només per salvar les seves vides si això suposa que viuran amb dolor i molèsties que siguin massa difícils de suportar", ja va advertir fa uns dies el centre on estava ingressat.