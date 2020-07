Els clients de l'Ikea, víctimes d'una perillosa estafa

De forma periòdica apereixen estafees i no deixa de sorprendre perquè sempre hi ha gent que hi acaba caient. Ikea ha tornat a denunciar davant la Policia l'ús fraudulent de la seva marca que realitzen estafadors que envien correus en què ofereixen falsos xecs per gastar a la botiga.





@IKEASpain hola! Está circulando por redes que Ikea está regalando una tarjeta regalo por 250€ contestando 3 preguntas y mandándolo a 20 contactos. Pueden confirmar? pic.twitter.com/UYFTLNfnDY — dannavip (@dannavips) May 20, 2020

Esto sí que es una buena oferta @IKEASpain ! ??????? pic.twitter.com/9vlGag5wC4 — Juancar Coria (@MrJccoria) March 23, 2019

A tothom li ha passat alguna vegada però no per això deixa de cridar l'atenció. Vas a un comerç i descobreixes que s'han equivocat en l'etiquetatge i que en realitat el preu era més baix abans de les rebaixes que després. És un error que pot cometre qualsevol però que no deixa de tenir gràcia. És el que va passar fa uns dies amb un consumidor que va alertar Ikea d'un errror en un etiquetatge. El tuit parla per si sol.La pròpia empresa va contestar de bon to. Ikea té per costum contestar als seus seguidors en xarxes socials en les que en no poques ocasions rep les crítiques d'aquells als quals no els ha agradat algun producte o alguna promoció.