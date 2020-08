Indignació per un concert sense mascaretes i en el qual es va escopir alcohol a Màlaga

L'actuació musical d'un duo de DJ's en un bar d'oci de Torremolinos (Màlaga) i la publicació a les xarxes socials d'un vídeo en el qual es veu presumptament a un dels seus membres escopir alcohol d'una botella sobre els assistents, que no portaven mascaretes ni guardaven la distància social, ha causat indignació a les xarxes socials però també a l'Associació d'Hostalers de Màlaga (Mahos), segons informa Europa Press.



El col·lectiu que agrupa els hostalers malaguenys ha denunciat en un missatge en el seu compte de Twitter "la gravíssima irresponsabilitat" que s'observa en les imatges de la discoteca Kokun Ocean Club de Torremolinos.





Si esto es divertido creo que me estoy haciendo mayor, o que tengo la conciencia donde hay que tenerla hoy en día con todo lo que estamos viviendo respecto al Covid-19. Espero que el Ayto de Torremolinos se pronuncie. pic.twitter.com/ZxwD6Li7Cd — Ismael Cobos (@IsmaelCobos) August 1, 2020

Dures crítiques

"Mostra d'una actitud negligent en plena pandèmia. Mai empararem un atemptat semblant a la salut pública i reiterem el nostre compromís amb les normes sanitàries", sostenen fonts de l'associació. En el vídeo, pujat per diversos usuaris de Twitter, es veu presumptament a un dels membres del duo malaguenybevent d'una ampolla d'alcohol i escopint als assistents, als quals seguidament els ofereix de la mateixa ampolla; tot això mentre ballen al ritme de la música.En les imatges difoses per les xarxes socials i que estan causant molta indignació per la situació actual a causa deles pot veure a un nombrós grup de persones que no porta mascaretes ni guarden la distància social tal com han sol·licitat les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia del coronavirus.