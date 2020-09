Facebook bloqueja el vídeo del francès que va anunciar la retransmissió de la seva mort

El francès Alain Cocq, afectat per una malaltia incurable i que aquesta matinada va començar a deixar-se morir en directe per a reclamar el dret a una mort digna a França, ha denunciat aquest dissabte que Facebook li ha bloquejat la retransmissió.

En la seva pàgina personal ell mateix ha assenyalat que, encara que el vídeo no anava a contenir imatges violentes, era millor evitar que el veiessin menors de 16 anys no acompanyats.

"Facebook m'ha bloquejat l' 'streaming' fins al 8 de setembre", va escriure aquest dissabte en aquesta xarxa social, on ha instat els seus seguidors a queixar-se davant el president francès, Emmanuel Macron, i davant altres autoritats franceses i europees.

Un portaveu de l'empresa estatunidenca ha indicat en declaracions publicades per l'emissora 'France Info' que, encara que respecten la seva decisió de "voler cridar l'atenció sobre aquesta qüestió complexa", han pres mesures per tal d'evitar la retransmissió perquè les seves regles "no permeten representar temptatives de suïcidi".

Cocq, de 57 anys i malalt des de fa 34, dels quals els últims dos els ha passat al llit, ha reivindicat el seu dret a la llibertat d'expressió i ha demanat que la gent l'ajudi al fet que cessi "immediatament" que Facebook no li respecti aquest "dret fonamental".

Aquesta matinada ha deixat d'alimentar-se i d'hidratar-se, així com de rebre tractament, per tal de denunciar que l'eutanàsia no és legal a França i que se li ha negat rebre un somnífer per poder posar fi a la seva vida.

La sedació profunda només està autoritzada per a malalts terminals i, encara que Cocq ha intentat que Macron intercedís al seu favor, aquest li ha contestat aquest dijous que "el seu desig de sol·licitar ajuda activa per a morir no està permès actualment per les lleis" franceses.

El president de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, Jean-Luc Romero-Michel, ha assenyalat aquest divendres a EFE que, encara que Cocq manté totes les seves capacitats mentals, és totalment dependent en el pla físic i rep l'ajuda de quatre persones per a totes les seves necessitats, inclosa la higiene personal.