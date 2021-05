Clarament, aquest gos no vol separar-se de les seves joguines i intenta impedir per tots els mitjans que vagin a parar a la rentadora. L'escena, enregistrada per la seva propietària, Alex Morgan, de 21 anys, de Berkshire, Regne Unit, mostra Ollie, un labrador retriever de color xocolata, de sis anys, impedint que la seva mestressa posi els seus peluixos a la cistella de la roba bruta per rentar-los.

Segons Alex, Ollie sempre ha tingut un vincle emocional amb tots els seus peluixos i els tracta com si fossin els seus fillets, enduent-se'ls sovint amb ell allà on vagi. "L'estima cap a les seves joguines quan arriba el moment de rentar-los és molt bonica", confessar la propietària.