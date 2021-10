La monja manresana Sor Lucía Caram continua repartint llenya a través de les xarxes socials. Si fa uns dies era Ada Colau que va rebre una forta clatellada de la religiosa, ara ha estat el torn del periodista Eduardo Inda, de qui Caram en diu que és «l'encarnació del mal». El motiu: les crítiques del col·laborador de Telecinco i La Sexta vers el Papa. El detonant que ha fet saltar la bagenca va ser uns comentaris d'Inda al programa d'Ana Rosa. El també director d'OKdiario va afirmar que Jorge Mario Bergoglio, és un «comunista representant del diable a la Terra».

En un vídeo a TikTok, Sor Lucía denuncia que Inda «ja ens té acostumats a les seves fanfarronades, a tenir la boca calenta criticant el que no s'ha de criticar i a buscar titulars». N'opina que «segueix sent l'encarnació del mal, de la mentida i de la calúmnia» i lamenta que la resta de col·laboradors que eren al plató amb Ana Rosa Quintana en aquell moment se sumessin a les crítiques al Papa. «Van començar a dir que era terrorista, comunista i a riure faltant el respecte als que creiem en l'únic líder moral que tenim en aquests moments», apunta la monja.

Posteriorment, Inda també va passar pel plató de La Sexta Noche on «va continuar malparlant en la mateixa línia d'aquell que va perdre el bigoti, però no la vergonya», comenta Caram, que sentencia dirigint-se al periodista i a la resta de col·laboradors que es van sumar a la crítica al Papa: «No teniu vergonya, no mereixeu el nostre respecte, en tot cas el nostre menyspreu; sou uns impresentables».