Kristina 'Kika' Dukic, una jove 'youtuber' i 'streamer' sèrbia de Twitch ha sigut trobada morta al seu apartament de Belgrad. El cos de la noia, de tan sols 21 anys, va ser trobat per la policia cap a les 23.40 hores de la nit del 8 de desembre. No es van trobar signes de violència. El Ministeri de l'Interior de Sèrbia ha declarat que la investigació està en curs, tal com informen diaris com el 'Mirror'. La mare de la 'influencer' ha explicat que durant els últims anys havia estat lidiant amb l'assetjament de 'trolls' als seus perfils socials, segons indica la premsa local. En un dels seus últims vídeos pujats a les xarxes socials, on acumulava més d'un milió de seguidors, la noia va confessar que ho estava passant molt malament. En aquest vídeo es referia a l'assetjament a què estava subjecta i també parlava de la importància de ser feliç. També confessava que sentia que no havia fet res prou bé pels altres.

Crítiques i missatges d'odi Entre les persones conegudes que van criticar la 'influencer' hi havia Bogdan Ilic, un altre 'streamer' conegut a les xarxes com Baka Prase, que la va etiquetar com a «falsa», segons va indicar el mijtà 'Republika'. Molts dels missatges d'odi que rebia la noia es referien a la seva aparença, criticant-la pel fet d'haver-se sotmès a una cirurgia plàstica. Alguns dels comentaris incloïen missatges del tipus «Mata't». Després de la tràgica notícia, Bogdan ha explicat que s'havia fet amic de Kristina poc abans de la seva mort. Segons el mitjà de comunicació local 'Direktno', el noi ha dit: «Vaig ser dels primers a assabentar-me d'aquest succés perquè els seus amics em van trucar i em van dir que em donarien suport públicament amb la veritat; però m'hi vaig negar perquè no vull anar de víctima». El record de la seva mare La progenitora de la noia ha fet la següent declaració a Instagram: «Aquest és un dur i difícil moment per a tots nosaltres i tot el que podem fer és mantenir viva la seva memòria. T'estimem, Kika, i et trobem a faltar més del que les paraules poden expressar. Si tens pensaments suïcides o pateixes de depressió, parla amb algú, no estiguis sol». Una col·laboradora pròxima a la 'influencer', Mira Vladisavljevic, també ha explicat al mitjà de comunicació local 'Telegraf' el 'bullying' que patia la seva amiga. «Terrible. Ahir a la nit va passar una cosa terrible. Faig una crida a tots els mitjans de comunicació perquè informin amb deteniment sobre aquest cas i sobre la nena que va lluitar contra l'assetjament durant cinc anys», ha denunciat. En una de les seves últimes publicacions a Instagram, Kika va escriure: «Ella va dir: "¿On anem?" Jo vaig contestar: "A la lluna"». Segons la publicació d'Instagram de l'11 de desembre, el funeral de Kristina es portarà a terme en un dels cementiris més grans de Belgrad a Lešće el 14 de desembre.