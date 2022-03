«¡No sóc la Barbie hostessa!». Amb aquest clar missatge reivindica María Fernández, treballadora d'Iberia durant més de 30 anys, que l'empresa permeti a les seves empleades triar si prefereixen portar o no talons com a part de l'uniforme. La seva protesta comença després de publicar-se recentment la nova normativa de vestuari de la companyia aèria, que ofereix al personal a bord l'opció d'utilitzar calçat pla durant el període de temps comprès entre l'enlairament i l'aterratge de l'avió. No obstant això, la mesura continua obligant que les dones portin talons durant les salutacions als passatgers, els controls d'equipatge, els embarcaments i els desplaçaments per l'aeroport; mentre que els seus companys homes calcen mocassins durant tota la jornada laboral.

«¿De debò els tripulants de cabina de vol homes caminaran amb uns mocassins plans i nosaltres haurem de destrossar-nos els peus?», declara la María indignada. «Òbviament, respecto les companyes que se senten còmodes amb aquests talons i fins i tot amb els altres més alts, però aquesta opció ha de ser una elecció, no una imposició», afegeix. Això és just el que l'hostessa reclama a Iberia, la capacitat que cadascú pugui escollir el calçat amb què vulgui treballar. Una petició que ha llançat formalment a través de la pàgina web 'Change.org', i que ja compta amb més de 51.000 firmes a favor.

Uniformes sexistes

Ja hi ha antecedents de sentències, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Superior de Justícia, que han donat la raó a les treballadores al·legant que obligar-les a portar uniformes diferents dels dels homes de la seva mateixa categoria i activitat «no té justificació objectiva i resulta contrari al principi de no discriminació per raó de sexe». Raquel Muñoz, una hostessa del torneig de tenis Comte de Godó, va denunciar el maig del 2017 que ella i les seves set companyes van haver de treballar amb minifaldilla i màniga curta malgrat el fred que va fer durant els dies de competició. «Durant l'onada de fred havíem de passejar-nos amb vestit curt, i no ens deixaven portar jaqueta per no ocultar la marca del vestit», va dir.

Aquell mateix mes, acomiadaven sis de les treballadores d'una gasolinera Aservi a Còrdova, per negar-se a treballar portant un nou uniforme que substituïa l'habitual conjunt de pantalons i botes aïllants per una minifaldilla amb 'leggings' i vambes. L'empresa va assegurar que els acomiadaments van ser per altres motius i que, casualment, van coincidir amb el canvi de roba. La lluita en contra del sexisme al vestuari de treball pren força, i cada vegada són més les dones que alcen la veu contra aquestes injustícies. L'estiu passat, les gimnastes olímpiques alemanyes van desfilar en la inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio lluint granotes que cobrien les cames en lloc de fer-ho amb el típic tall tipus banyador; i les queixes de les jugadores de la selecció noruega d'handbol platja van permetre que es posés fi a l'obligació de jugar els partits en biquini, una indumentària que moltes jugadores consideren sexista.