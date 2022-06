Les autoritats xineses han obert una investigació contra una fàbrica de la ciutat oriental xinesa de Nantong que va posar a un maniquí en el lloc del cap del seu control de prevenció d'incendis, informa aquest dimarts el diari hongkonguès South China Morning Post. La Prefectura de Bombers municipal va enviar un grup d'agents a la fàbrica, la identitat de la qual no ha transcendit, després de rebre una delació sobre la veritable identitat de la nova, inamovible i silenciosa cap del departament de prevenció d'incendis de les instal·lacions, tan decidida a complir amb la seva tasca de vigilància que ni tan sols pestanyejava.

Segons els enregistraments de les càmeres de seguretat, el maniquí havia estat col·locat en el lloc i vestit amb un uniforme blau complet -incloent les seves pertinents insígnies- i una màscara. Les normatives exigeixen que aquest lloc estigui ocupat a tota hora per un operador humà, que rep els senyals de les alarmes de la fàbrica i ha de reaccionar amb celeritat davant qualsevol situació d'emergència. El rotatiu estatal Beijing Youth Daily va entrevistar el gerent de la fàbrica, que es va excusar en assegurar que no tenien personal suficient per cobrir aquest lloc. «No teníem més opcions, així que se'ns va ocórrer aquesta mala idea. Corregirem el problema i prometem que no tornarà a passar», va dir el directiu.