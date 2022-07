An An, el panda gegant mascle més vell del món en captivitat, va morir a l'edat de 35 anys a l'Ocean Park de la ciutat semiautònoma de Hong Kong.

El parc temàtic va anunciar que l'animal, l'edat del qual equivaldria a 105 anys humans, va ser sacrificat després de deteriorar-se la salut les últimes setmanes.

«Desafortunadament, però com s'esperava, la condició d'An An va arribar a un final el 21 de juliol del 2022», va informar Ocean Park en un comunicat de premsa.

Durant els últims dies, en què es va negar a menjar aliments sòlids i només bevia aigua o líquids amb electròlits, el panda va estar més inactiu i el personal del parc li va haver de brindar atenció mèdica per alleujar les molèsties.

«An An ens ha portat grats records amb nombrosos moments reconfortants. Trobarem molt a faltar la seva intel·ligència i el seu caràcter juganer», va declarar el president de l'Ocean Park Corporation, Paulo Pong, al comunicat.

An An va viure la major part de la seva vida al parc temàtic després que ell i la seva companya, la colla Jia Jia, fossin regalats a Hong Kong per la Xina el 1999, com a part de la diplomàcia del panda que practica el Govern xinès i que aquest 2022 fa 50 anys.

Jia Jia, per la seva banda, va morir a l'edat de 38 anys el 2016, sent fins ara la panda femella més anciana de la història en captivitat.