La 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya se celebrarà del 19 al 26 de novembre, amb un cartell de 84 pel·lícules que es podran veure presencialment i en línia. En total, hi ha programades 88 projeccions presencials, en una cinquantena de sales repartides en 23 municipis d'arreu de Catalunya. Aquesta mostra és un esdeveniment cinematogràfic anual que valora la presència de l'espiritualitat en la cultura audiovisual, fa visibles les diferents manifestacions religioses i espirituals i contribueix a afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. Fundació la Caixa programa a l'Auditori de l'EspaiCaixa dues projeccions els dies 19 i 26 de novembre a les 17 h, que aniran acompanyades d'una presentació i posterior col·loqui.

El divendres, 19 de novembre a les 17 h, tindrà lloc la projecció THE FAREWELL, que comptarà amb la presentació i col·loqui posterior a càrrec de Laura Masferrer, professora de psicologia a la UdG i psicòloga al CAS Girona. La projecció, de Lulu Wang, parla sobre el dol i les diferents maneres que té l'ésser humà de fer-hi front. El divendres, 26 de novembre a les 17 h es projectarà la pel·lícula ESPECIALS, amb la presentació i col·loqui posterior a càrrec d'Awatef Ahmittach, estudiant amb interès per l'activisme social i la cultura. El film dels directors guardonats l'any passat amb el Premi de Cinema Espiritual, Eric Toledano i Olivier Nakache, relata la història real d'en Bruno i en Malik, dos amics que durant vint anys han viscut en un món diferent: el dels nens i adolescents amb problemes de l'espectre autista.

PROGRAMA

19 de novembre, a les 17 h a l'Auditori de l'EspaiCaixa Girona

THE FAREWELL

LULU WANG, 2019, EUA. VOSC

Els Farewell decideixen convocar una reunió familiar a la Xina quan descobreixen que l'àvia pateix un càncer de pulmó terminal. Els pares de la Billie, que viuen a Nova York, es neguen a participar en el que consideren que és una farsa. Però ella se'n va a la Xina per poder acomiadar la seva estimada àvia i tornar a estrènyer vincles perduts amb la família a causa de la distància. El fim parla del dol i de les diferents maneres que té l'ésser humà d'afrontar-lo, i explora el xoc cultural entre Orient i Occident. La pel·lícula va obtenir el guardó de millor actriu de comèdia als Globus d'Or per Awkwafina i va estar nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa als BAFTA.

Títol original: The Farewell

Gènere: drama, comèdia

Idioma original: xinès, japonès, italià

Durada: 100 min

26 de novembre, a les 17 h a l'Auditori de l'EspaiCaixa Girona

ESPECIALS

OLIVIER NAKACHE I ÉRIC TOLEDANO, 2019, FRANÇA

DOBLADA AL CATALÀ

Aquesta és la història real d'en Bruno i en Malik, dos amics que durant vint anys han viscut en un món diferent: el dels nens i adolescents amb problemes de l'espectre autista. En Bruno i en Malik impulsen dues organitzacions sense ànim de lucre i formen joves perquè siguin cuidadors de casos extrems. D'aquesta manera, creen una associació excepcional, fora dels entorns tradicionals, i per a unes persones extraordinàries. La pel·lícula va obtenir el Premi del Públic al Festival de Cinema de Sant Sebastià, va estar nominada a 8 Premis César i el 2020 va guanyar el 3r Premi de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.

Títol original: Hors normes

Gènere: comèdia, drama

Idioma original: francès

Durada: 114 min